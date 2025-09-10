MADEIRA Meteorologia
10-09-2025
Elsa Maria Milagres dos Reis
Faleceu com 60 anos
Faleceu com 60 anos
  • Freguesia| São Martinho

Suas irmãs, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Elsa Maria Milagres dos Reis, natural do Campanário e residente no Caniço.

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 10 de setembro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 13:00h e as 13:30h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 14 de setembro, na Igreja Paroquial São Brás, Campanário, pelas 10:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 10 de setembro de 2025

