Sua esposa, filha, filho, nora, genro, neta, neto, irmão, cunhadas, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Elias Carvalho Spínola, natural da freguesia do Porto da Cruz, residente que foi na freguesia de São Gonçalo, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 21 de outubro.

O corpo estará em câmara ardente na Capela do Cemitério, no período das 12.30h até às 13.00h.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 13.30h na Capela do Cemitério de São Gonçalo – Funchal, prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no sábado, dia 25 de outubro, pelas 18.00h, na Igreja Paroquial de São Gonçalo - Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 21 de outubro de 2025