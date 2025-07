Élia Fernanda Nóbrega Pires

Seus filhos, noras, genro, netos e bisnetas, seus cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada Regional 222, Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, 17/07/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a Capela do Cemitério de São Caetano, Terças, Ponta do Sol, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se para cremação.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na próxima quarta-feira, 23/07/2025, pelas 08:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Luz, Vila, Ponta do Sol, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Assistentes Operacionais e Pessoal Administrativo da USF Novo Sol e Centro de Saúde da Ponta do Sol, ao SU da Ribeira Brava, Hospital Dr. Nélio Mendonça, Hospital dos Marmeleiros, aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, ao Serviço de Transporte de Doentes.

À Dra. Anícia, Sra. Gorete e toda a equipa incansável de Ajudantes Domiciliárias.

Aos Serviços Sociais da GNR e Apoio Social da CM da Ponta do Sol.

Um agradecimento muito especial às suas Cuidadoras Sra. Carmen e Sra Virgínia, pelo carinho, cuidado e dedicação.

Por fim, um enorme Obrigado aos proprietários e Funcionários da Pizzaria Sol Doce por toda a amabilidade e ternura.

As nossas desculpas se nesta hora nos esquecemos de alguém, mas a “Todos, Todos, Todos” o nosso Muito Obrigado!

Funchal, 17 de julho de 2025