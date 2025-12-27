Eleutério Vieira da Silva

Com carinho e saudade de seus, filhos, noras, netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente á 2.ª Travessa Ribeira de João Gomes, Santa Maria Maior, Funchal, mais se informa que seu funeral se realiza neste Sábado, 27/12/2025, saindo do Hospital Drº Nélio Mendonça, pelas 09:30, para a capela do cemitério de Nossa Senhora da Angústias, São Martinho, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 10:30, seguindo-se a inumação para jazigo no mesmo

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na Missa de 7º dia, que será celebrada na proxima Quarta-feira, 31 de Dezembro ás 19:00 na Igreja Paroquial de Fátima, Salesianos do Funchal

Funchal, 27 de Dezembro de 2025