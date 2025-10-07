Sua filha, filho, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Eduardo Marques Teixeira, natural do Monte e residente em São Martinho.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 7 de outubro, saindo das instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº 1), Funchal, pelas 12:30h, em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 30.º dia, domingo, dia 2 de novembro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte, Funchal, pelas 11:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 7 de outubro de 2025