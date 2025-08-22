MADEIRA Meteorologia
Participação

22-08-2025
Duarte Gomes Rodrigues
Duarte Gomes Rodrigues
Faleceu com 49 anos
  • Freguesia| São Martinho

Sua mãe, pai, filhos, irmão, cunhada, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo, Duarte Gomes Rodrigues, natural da freguesia de São Pedro, Funchal, e residente na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, Câmara de Lobos.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 23 de agosto, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00h, prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 24 de agosto, na Igreja Paroquial de São Martinho, pelas 11:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 23 de agosto de 2025

