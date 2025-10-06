MADEIRA Meteorologia
6-10-2025
Donizete da Silva Souza
Donizete da Silva Souza
Faleceu (conhecido por Donny Moreno)
  • Freguesia| Santa Maria Maior

Seu pai, irmãos, sua companheira, filhos, genro, enteados, neta, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Portão de São Tiago, Santa Maria Maior, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 06/10/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 09:00 horas capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na Quarta-feira, 08/10/2025, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia

Funchal, 6 de Outubro de 2025.

