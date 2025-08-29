Domingos Rodrigues Pita

Sua esposa Maria José; seus filhos Maria de Fátima, marido e filha; Maria Teresa, marido e filho; Luciano, filhas e neta; Juan Manuel e filha; suas cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho do Pico do Melro, Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 29/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a Capela de Santo Amaro, Ponta do Sol, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério de Santo Amaro, Lombada, na referida da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na próxima quarta-feira, 03/09/2025, pelas 19:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Luz, Vila, Ponta do Sol, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece à equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Centro de Saúde da Ponta do Sol, bem como às ajudantes domiciliárias. Agradece, de forma especial, ao Dr. Paulo Dinis, aos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Ponta do Sol, 29 de agosto de 2025