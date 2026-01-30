Domingos Emanuel Fortunato Rodrigues

Suas filhas Ana Cláudia Garcês Rodrigues, marido e filhos; Joana Margarida Garcês Rodrigues; seus irmãos Teresa, Venâncio, Luísa, Rafael, Madalena e Carlos, seus sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Comandante Camacho de Freitas, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 30/01/2026, na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 01/02/2026, pelas 12:00 horas, na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 30 de janeiro de 2026