Domingos da Silva Fineza

Suas filhas, genros, netos e bisnetos, suas irmãs, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, natural da Ribeira Brava, a residir actualmente no Lar de Idosos de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 26/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:15 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 01/02/2026, pelas 12:00 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Ribeira Brava, 25 de janeiro de 2026