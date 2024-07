Domingas Trindade dos Ramos

Suas filhas, genros, nora, netos, irmãos, cunhada, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avô, irmã, cunhada, tia, prima, amiga, vizinha e parente, moradora que foi à Estrada Regional 104, Concelho da Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, dia 04/07/2024, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 11:30 horas para Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério da dita Freguesia.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar.Mais se informa que na próxima terça-feira dia 09/07/2024, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas às pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, pelas 08:00 horas.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo muito particular e especial, à Dra Mónica Sousa, aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, às Enfermeiras, às Ajudantes domiciliárias. Agradecemos do fundo do nosso coração por tudo o quanto fizeram pela nossa ente querida. Muito Obrigado e um grande bem hajam.

A família agradece mui reconhecidamente e de um modo muito especial a toda a equipa de Profissionais: Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Centro de Saúde da Ribeira Brava, Hospital Dr. João de Almada, Hospital Dr Nélio Mendonça 8º piso nascente pelo seu incansável profissionalismo e dedicação, nos cuidados à nossa ente querida durante o internamento, a todos o nosso muito Obrigado.

Ribeira Brava, 4 de julho de 2024