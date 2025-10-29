Daniel Rodrigues

Com pesar, os seus filhos, nora, netos, irmãs, sobrinhos e restante família comunicam o falecimento do seu pai, sogro, avô, irmão, tio e familiar, natural da freguesia do Campanário e residente que foi no Caminho do Salão, freguesia de Santo António.

O funeral realiza-se amanhã, quinta-feira, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10h00, para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre, pelas 10h45, em direção à Igreja Paroquial de São Brás-Campanário.

A missa de corpo presente será celebrada às 11h00, seguindo-se o funeral para a sepultura de família no cemitério da mesma freguesia.

A família agradece, desde já, a todas as pessoas que venham a acompanhar o funeral do seu familiar e informa que a missa do 7.º dia será celebrada no próximo sábado, dia 1, às 11h00, na Igreja da Sé.

A família gostaria de agradecer a todas as pessoas que tiveram um papel importante na vida do seu querido familiar, mesmo àquelas cujos nomes talvez desconheça ou a quem não consiga expressar devidamente o seu reconhecimento nestas breves palavras.

Um agradecimento especial à Direção, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, animadores e assistentes operacionais do Lar Jardim do Sol, que, durante 14 anos, cuidaram dele com carinho e atenção, bem como à Dr.ª Idalina Santos e ao Dr. Licínio Santos, pela humanidade e dedicação com que sempre o trataram.

Campanário, 29 de outubro de 2025