Daniel Neves da Costa Jasmins

Com carinho e saudade de sua esposa, Maria José de Freitas da Silva Gouveia, seus filhos, filha, noras, genro, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, primos amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Silveira n.º 61, freguesia e concelho de Santana. Mais se informa que o seu funeral se realiza neste sábado, 14/02/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09:15 horas, para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Angústias, São Martinho, sendo procedido de missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

Santana, 14 de fevereiro de 2026