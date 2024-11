Seus pais, companheira, filho, irmã, cunhado, tios, sobrinhos e demais família e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso filho, companheiro, pai, irmão, cunhado, sobrinho, tio e parente, natural de Santana e residente que foi atualmente em Londres.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, domingo, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 11:30 horas, para a Capela do Cemitério Municipal de Santana onde ficará em câmara ardente até a hora da celebração da missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo depois para inumação, no cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente, até à sua última morada.

A Banda Municipal de Santana participa o falecimento do nosso executante, o Enfermeiro Daniel Andrade Alves e informa que o seu funeral se realiza hoje, domingo, com missa de corpo presente pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério Municipal de Santana.

Santana, 17 de novembro de 2024