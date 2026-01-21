Sua esposa, filhas, filhos, noras, genro, netas, netos, bisneto, irmã, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Damasceno Ferreira da Câmara, natural do Porto Moniz e residente na Serra de Água, Ribeira Brava.

O funeral realiza-se hoje, quarta-feira, dia 21 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 12:00h e as 13:30h, saindo de seguida em cortejo em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece a todos os médicos, enfermeiros e auxiliares da Sala de Observação, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todo o cuidado prestado ao seu familiar.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 25 de janeiro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Ajuda, Serra de Água, Ribeira Brava, pelas 10:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Serra de Água, 21 de janeiro de 2026