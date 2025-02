Concepcion Quinta de Sousa

Seu marido, José dos Ramos Santos, suas filhas, Rosária Camacho, marido e filhas, Maria Sandra Quinta, marido e filha, irmãos, cunhados, sobrinhos, tias, primos, amigos, vizinhos e demais entes queridos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa esposa, mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, sobrinha, prima, amiga, vizinha e parente, moradora que foi à Travessa Levada da Relva, freguesia dos Canhas, Ponta do Sol, e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, para a Igreja de Nossa Senhora da Piedade, freguesia dos Canhas, onde será celerada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, após a qual prosseguirá para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo muito particular à Sra. enfermeira Sofia, bem como aos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar do Hospital Dr. Nélio Mendonça, 8º piso, Serviço de Oncologia, gratos a todos pelo vosso incansável profissionalismo, carinho e dedicação que tiveram para com a nossa ente querida. Gratidão. Bem Hajam.

Canhas, 27 de fevereiro de 2025