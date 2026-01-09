Conceição Paixão da Corte

Sua filha Maria José Martinho, marido e filhas Andreia Martinho e Joana Martinho; seus irmãos Maria José da Corte, Celeste da Corte e José da Corte e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural da Corujeira, Tabua, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 09/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a Capela de Nossa Senhora da Conceição, Tabua, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Quarta-feira, 14/01/2026, pelas 08:00 horas, na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Centro Social e Paroquial de São Bento, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Tabua, 9 de janeiro de 2026