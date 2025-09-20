Com carinho e saudade de seu filho, nora, neto, sobrinho, cunhados, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi ao Caminho do Arieiro nº 04, Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, freguesia da Quinta Grande, Câmara de Lobos, mais se informa que o seu funeral se realiza neste sábado, 20/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09:45, em direção à Capela do Cemitério da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada a missa de corpo presente às 11:00, seguindo em cortejo fúnebre para jazigo particular no mesmo cemitério.

A Funerária do Calvário informa que a missa de 7.º dia em memória da Sr. Conceição Fernandes será celebrada na próxima quarta-feira, 24 de setembro de 2025, às 09:00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande.

Quinta Grande, 20 de setembro de 2025