18-08-2025
Conceição dos Santos
Faleceu
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Seu marido Fernando Pinto, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Coronel Manuel França Dória, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 18/08/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na Terça-feira, 19/08/2025, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia

Estreito de Câmara de Lobos, 18 de agosto de 2025

