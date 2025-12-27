Seu filho, nora, netos, bisnetos, irmãs, cunhado, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Caminho do Lombo do Talho, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária ao (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 09:30 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Preces na Ribeira Grande - Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

O corpo estará em Câmara Ardente na referida Casa Mortuária, hoje, a partir das 09:00 horas.

O Proprietário do Restaurante Família-Machico, participa a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da Sr.ª Conceição de Vasconcelos, mãe do proprietário do Restaurante.

A família desde já agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem e informa que, na próxima quarta-feira, dia 31/12/2025, pelas 18:00 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora das Preces na Ribeira Grande - Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

A família agradece de coração todo o acolhimento, apoio, carinho e amizade, prestados à minha mãe, pelas Irmãs da Quinta das Rosas, Funchal, bem como à Sr.ª Dr.ª Rita, Enfermeiras e funcionárias

Machico, 27 de dezembro de 2025