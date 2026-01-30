Conceição de Jesus de Abreu

Seus sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua familiar, moradora que foi à Estrada da Fajã da Ribeira, freguesia da Ribeira Brava, concelho da Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta, dia 30/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00, para a Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que têm manifestado o seu pesar. Mais se informa que na próxima quinta-feira, dia 05/02/2026, será celebrada missa de 7.º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Bento, Ribeira Brava, pelas 08:00 horas.

Agradecimentos que são extensivos e de um modo muito particular e especial à equipa Médica e de enfermagem do Centro de saúde da Ribeira Brava, ajudantes domiciliárias aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava - Ponta do Sol. Agradecemos do fundo do nosso coração por tudo o quanto fizeram pela nossa ente querida. Muito Obrigado e um grande bem hajam.

Ribeira Brava, 30 de janeiro de 2026