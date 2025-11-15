Clementino Vieira Paulos de Andrade

Com carinho e saudade de sua esposa, filhos, genro, neta, irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, afilhada, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Corrida nº14, Jardim da Serra, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza neste sábado, 15/11/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente, que será celebrada pelas 11:30, seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no cemitério da freguesia.

Neste momento de dor, a família expressa sua profunda gratidão a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todo o cuidado, dedicação e carinho prestados durante o período em que esteve sob os seus cuidados.

Para todos os que desejarem prestar o seu último adeus, informa-se que sairá um autocarro às 10:15 do Largo da Padaria Fátima, subindo pelo Caminho do Marco e Fonte da Pedra, Largo da Corrida, passando pelo Chote e descendo o Caminho do Foro, em direção à Igreja Paroquial do Estreito, onde será realizada a cerimónia fúnebre. Após o término da cerimónia, o autocarro fará o percurso de regresso ao Largo da Padaria, local de onde partiu.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio e solidariedade neste momento de dor. Convida a participarem na missa de sétimo dia que será celebrada no próximo sábado, 22 de novembro, às 19:00, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra

Câmara de Lobos, 15 de novembro de 2025