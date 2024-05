Clementina de Ascensão de Andrade Silva

Informamos que o seu Funeral realizar-se-á este Sábado dia 25 de Maio de 2024, saindo da Morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:30 horas, para junto do Centro de Saúde de Campanário onde será organizado Cortejo Fúnebre pelas 11:15 horas para a Igreja Paroquial de São Braz, Freg. de Campanário. Será presidida Missa de corpo presente pelas 11:30 horas na referida Igreja, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação no Cemitério da dita Freguesia. Mais participam que na próxima quinta-feira dia 30-05-2024 (dia do Corpo de Deus) será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de São Braz, pelas 10:30h.

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Campanário, 25 de maio de 2024