Suas filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisnetas, bisnetos, irmã, cunhada, cunhado, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Clemente Martinho Fernandes Mendes, natural e residente na freguesia de São Martinho, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 28 de outubro.

O corpo estará em câmara ardente, nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 13:00h e as 14:00h, saindo de seguida em cortejo, em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00h prosseguindo para inumação em jazigo, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sexta-feira, dia 31 de outubro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 28 de outubro de 2025