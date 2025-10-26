Sua filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisnetas, bisnetos, irmã, cunhada, cunhado, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de informar do falecimento do seu saudoso parente e amigo, Clemente Martinho Fernandes Mendes, natural e residente que foi na freguesia de São Martinho, Funchal.

O funeral realizar-se-á terça-feira, dia 28 de outubro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1- Funchal) entre as 13.00h e as 14.00h, saindo de seguida com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias- São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15.00h prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A família comunica que será celebrada missa de 7ºDia em sufrágio da alma do seu familiar na sexta-feira, dia 31 de outubro, pelas 19.00h na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 26 de outubro de 2025.