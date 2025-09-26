Clara Teles Fernandes Alves Torrisi

Seu marido, Salvatore Torrisi, sua irmã, cunhado, sobrinhos e demais família lembram com saudade a sua parente querida e participam que, por nesta data se completar o segundo aniversário da sua partida, será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma, amanhã, sábado, pelas 18:30 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nesta eucaristia com sua presença e orações.

Viveu para ajudar os outrosDescansa em paz.

Santa Cruz, 26 de setembro de 2025