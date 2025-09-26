Sua mãe, pai, filhas, irmãs, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, afilhado, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Celso Magno Capelo de Caires, natural de São Pedro e residente em Santo António.

O funeral realiza-se hoje, sexta-feira, dia 26 de setembro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 11:00h e as 13:30h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, terça-feira, dia 30 de setembro, na Igreja Paroquial de Santo Amaro, Funchal, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 26 de setembro de 2025