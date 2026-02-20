Celina da Encarnação Jardim

Suas irmãs, cunhado, sobrinhos, sobrinhos netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia, tia avó e parente, residente que foi ao Sítio do Pico, freguesia de São Jorge, concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz), pelas 13:45 horas, com destino à Igreja Paroquial de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que haverá velório na referida Casa Mortuária, pelas 11:30 horas.

Domingo (22/02/2026), pelas 08:30 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

São Jorge, 20 de fevereiro de 2026.