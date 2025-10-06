Com carinho e saudade de sua esposa, filhas, filho, genros, noras, netos, bisnetos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi residente à Rua do Damasqueiro, Edifício Damasqueiro 2C, Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 06/10/2025, saindo do Hospital Dos Marmeleiros, pelas 14:00 em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 seguindo em cortejo fúnebre para o Cemitério da Freguesia.

Neste momento de dor, a família expressa sua profunda gratidão a toda equipa médica, enfermagem e auxiliares do Hospital dos Marmeleiros, ao 3.º Andar Poente sala 1, por todo o cuidado, dedicação e carinho prestados durante o período em que esteve sob seus cuidados.

A Funerária do Calvário informa que a Missa de 7.º Dia em memória do Sr. Celestino de Barros será celebrada na próxima Sexta-feira, 10 de Outubro de 2025, às 18:30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 6 de outubro de 2025.