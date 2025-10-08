Celeste Gonçalves de Abreu Aires Correia

Suas filhas: Ive e Mari, sua neta Júlia, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, primos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, avó, irmã, cunhada, tia, prima, parente e amiga, residente que foi à Rua da Pedra Sina, freguesia do Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para inumação, no referido cemitério.

Mais informam que a partir das 10:30 horas o corpo estará em câmara ardente no referido cemitério.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia, no próximo domingo, dia 12, pelas 10:30 horas, na Capela de São João-Ribeira Brava.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais dos Serviços de Hemato-Oncologia e de Cirurgia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram e cuidaram a sua saudosa familiar, durante a sua doença e internamento.

Ribeira Brava, 8 de outubro de 2025