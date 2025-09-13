MADEIRA Meteorologia
Participação

13-09-2025
Celeste Fernanda de Barros
Faleceu com 86 anos
  • Freguesia| Câmara de Lobos

Com carinho e saudade de seus filhos, filhas, nora, genros, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora que foi na Azinhaga Padre José Figueira Ornelas (Sítio da Ribeira Fernanda), Estreito de Câmara de Lobos, mais se informa que o seu funeral se realiza neste sábado, 13/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 seguindo em cortejo fúnebre até ao cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário informa que a missa de 7.º dia em memória da Sra. Celeste Fernanda de Barros será celebrada na próxima sexta-feira, 19 de setembro de 2025, às 18:30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 13 de setembro de 2025

