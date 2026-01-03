Cecília Gonçalves de Jesus

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Corujeira, 35, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 03/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:00 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 11:45 horas para a Igreja Paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia domingo, 04/01/2026, pelas 08:00 horas, na Igreja Paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia

Campanário, 3 de janeiro de 2026