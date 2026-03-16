Cecília dos Santos

Suas irmãs, irmãos, cunhadas, sobrinha, sobrinhos, primos, primas, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Capela da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, Terça-feira, 17/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 22/03/2026, pelas 09:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 16 de março de 2026