Cecília de Mendonça Freitas Luís

Seu Marido Manuel Marques Rodrigues, seu Irmão, cunhada, sobrinhas, sobrinhos e demais família cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades, o falecimento da sua saudosa esposa, irmã, cunhada, tia e parente residente que foi a Rua do Til, freguesia e concelho de Santana e que o seu funeral realiza-se quinta-feira, dia 1 Maio, com missa de Corpo Presente pelas 15:00 horas na Capela do Cemitério Municipal de Santana, prosseguindo cortejo fúnebre para inumação no mesmo.

Agradecimento aos médicos, pessoal de enfermagem e pessoal operacional do Internamento do Centro de Saúde de Santana pela forma carinhosa e atenciosa com que trataram a sua ente querida durante o seu internamento.

A família antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral da sua familiar ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que no próximo domingo, dia 4 de Maio, será celebrada missa de 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Santana

Santana, 1 de maio de 2025