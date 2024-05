Cecília da Silva

Seus filhos, genro, netos e bisnetos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada da Meia Légua, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 07/05/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 10:00 horas para a capela de Nossa Senhora da Saúde, Meia Légua, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 12/05/2024, pelas 10:00 horas, na igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Hospital das Calheta e do Lar Atalaia Living Care, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

Minha querida avó, a senhora sempre cuidou de mim com amor, e foi com amor que sempre coloquei o cuidado e o seu bem-estar acima de tudo.

Foram muitos os sorrisos que compartilhamos e mais ainda as lágrimas que chorei quando não estavas bem.Avó, toda a tua vida foste uma guerreira. Orgulho-me muito de ti.Só posso agradecer por tudo o que fez por mim, por cada momento de carinho que só a senhora sabia dar.Avó, enquanto respirar sentirei saudades suas.Sua neta Marta

Ribeira Brava, 7 de maio de 2024