Sua filha, filhos, noras, netas, netos, bisnetas, bisnetos, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento da sua saudosa familiar e amiga Cecília Belim Rodrigues, natural e residente no Monte, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, domingo, dia 18 de janeiro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 13:30h e as 14:30h, na capela do cemitério do Monte, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:30h prosseguindo para inumação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quinta-feira, dia 22 de janeiro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte, Funchal, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 18 de janeiro de 2026.