O amor não termina com a despedida.

Cátia Rubina Castro Pimenta Correia, partiu no dia 19 de Dezembro de 2025, deixando uma história feita de afeto, coragem e presença.

Mãe, Avó, Companheira, filha, irmã, sobrinha, prima, madrinha

A tua luz continuará a brilhar em nós, porque agora os nossos corações são a tua casa.

É na paz que deixaste que encontramos sentido, e é na tua presença transformada em luz que continuamos a sentir o teu amparo.

Não falamos de dor, porque não foi essa a marca que deixaste nas nossas almas. O que ficou foi amor, alegria e carinho — foi isso que foste para nós e é isso que continuarás a ser.

Vivemos com a certeza serena de que permaneces connosco, a guiar-nos como sempre fizeste, com a mesma ternura, a mesma força e o mesmo amor infinito.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 23 de dezembro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, sábado, dia 27 de dezembro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Funchal, pelas 18:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

A SDIM – Sociedade de Distribuição de Imprensa da Madeira, SA, participa o falecimento da Sra. Cátia Rubina Castro Pimenta Correia, esposa do seu Director Marco Gomes Correia. Endereçando a toda a família as mais sinceras e sentidas condolências.

Funchal, 23 de dezembro de 2025