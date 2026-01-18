Catarina Jardim de Castro Serrão

Seu marido e filha, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho João Fernandes Correia, Seixal, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 19/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a igreja paroquial de Santo Antão, Seixal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quarta-feira, 21/01/2026, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Santo Antão, Seixal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia..

Seixal, 18 de Janeiro de 2026.