Carlos Moniz Vieira

Sua esposa Maria José Teles Vieira, seus filhos, genros, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, e que o seu funeral se realiza hoje com missa de corpo presente pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, seguindo após a cerimónia para cremação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima sexta-feira, dia 22.05.2026, pelas 19:00 horas, na Capela da Mãe de Deus no Caniço, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Renovando especiais agradecimentos às equipas, médica, enfermagem e assistentes operacionais de ação médica, do 1º piso Pneumologia do Hospital dos Marmeleiros por todo o profissionalismo, carinho e atenção nos cuidados ao nosso saudoso familiar, proporcionando-lhe momentos de conforto e de bem-estar.

A todos uma palavra de Gratidão e Obrigado

Funchal, 18 de maio de 2026