Carlos Miguel Pereira de Gouveia

Sua esposa Ana Maria Fernandes Pereira Gouveia, seu filho, nora, netos, sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi à freguesia do Monte, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza amanhã, terça-feira, 04.03.2025, com missa de corpo presente pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, prosseguindo o seu funeral para cremação no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima (sexta-feira) dia 07.03.2025, pelas 17:30 horas, na Sé do Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a esta eucaristia.

Renovando especiais agradecimentos às equipas, médica, enfermagem e assistentes operacionais de ação médica, do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Dr. º Nélio Mendonça por todo o profissionalismo, carinho e atenção nos cuidados ao nosso saudoso familiar, proporcionando-lhe momentos de conforto e de bem-estar.

A todos uma palavra de Gratidão e Obrigado

Funchal, 3 de março de 2025.