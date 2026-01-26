Sua esposa Conceição Fernandes, filho Nuno Fernandes, nora Audrey Berquet, neta, neto, irmã Angela Brazão da Silva, sogra, cunhadas, cunhados, tias, tios, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Carlos Manuel Figueira Fernandes, natural da freguesia da Sé, Funchal e residente em São Martinho, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, segunda-feira, dia 26 de janeiro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, sábado, dia 31 de janeiro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família comunica, que será celebrada missa de 30º Dia, terça-feira, dia 24 de fevereiro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 26 de janeiro de 2026