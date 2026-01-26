MADEIRA Meteorologia
Participação

26-01-2026
Carlos Manuel Figueira Fernandes
Faleceu com 69 anos
  • Freguesia| São Martinho

Sua esposa Conceição Fernandes, filho Nuno Fernandes, nora Audrey Berquet, neta, neto, irmã Angela Brazão da Silva, sogra, cunhadas, cunhados, tias, tios, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Carlos Manuel Figueira Fernandes, natural da freguesia da Sé, Funchal e residente em São Martinho, Funchal.

O funeral realiza-se, hoje, segunda-feira, dia 26 de janeiro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, sábado, dia 31 de janeiro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família comunica, que será celebrada missa de 30º Dia, terça-feira, dia 24 de fevereiro, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Nazaré, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 26 de janeiro de 2026

