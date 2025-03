Sua companheira Cátia Andreia Gonçalves Abreu sua filha Daniela Leonor e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso companheiro, padraste e parente e que o seu funeral se realiza amanhã, segunda-feira dia 03.03.2025, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:30 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

A Gerência e Colaboradores da Empresa Escalaconstante, Lda. participam o falecimento do seu colaborador e colega Sr. Carlos Jorge Olim Pereira Fernandes e que o seu funeral se realiza amanhã segunda-feira dia 03.03.2025, com celebração de missa corpo presente, pelas 10:30 horas, na capela do cemitério de São Martinho.

Funchal, 2 de março de 2025.