Carlos Eduardo Pereira de Castro

Sua esposa, filhos, genro, nora, netos, irmã, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente no Beco das Courelas nº25, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11.30 horas saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11.00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, na próxima terça-feira dia 20/01/2026 pelas 19h00, na Igreja Paroquial de Santo António, freguesia de Santo António.

Funchal, 16 de janeiro de 2026