Carlos Cândido Santos

Sua esposa Maria dos Ramos de Melim, seus irmãos e sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Maria de Melim, Porto Santo, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, Terça-feira, 28/04/2026, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de Santa Catarina, Porto Santo, para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 03/05/2026, pelas 09:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Piedade, Porto Santo, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Porto Santo, 28 de abril de 2026