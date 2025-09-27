Sua esposa Maria Irene Carreira, filhas, filhos, noras, genros, netas, netos, bisneta, bisneto, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Carlos Bento Gomes, natural e residente que foi na freguesia da Boaventura, São Vicente.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 27 de setembro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal, entre as 12:00h e as 13:00h, saindo de seguida em direção à Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria, na Fajã do Penedo, Boaventura, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00h prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares do Serviço de Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todo o carinho e cuidado que tiveram com o seu familiar, em especial à médica Dra. Patrícia Lopes.

A família expressa o seu agradecimento à Dra. Marta, médica de família do Centro de Saúde da Boaventura, por todo o acompanhamento e atenção.

A família reconhece todo o profissionalismo e cuidado da equipa do Bloco Operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em especial ao Dr. João Pinheiro.

A família expressa publicamente o seu agradecimento a toda a equipa de médicos, enfermeiros e auxiliares dos Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sexta-feira, dia 3 de outubro, na Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria, Fajã do Penedo, Boaventura, pelas 18:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece a todos os que ao longo do tempo ajudaram a cuidar e a dar amor ao seu familiar. Gratos pelas manifestações de pesar e solidariedade recebidas neste momento de perda e dor.

Boaventura, 27 de setembro de 2025