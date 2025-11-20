Carlos Alberto Celestino de Nóbrega

Suas filhas: Lucy, marido e filhos, Stephanie, marido e filho, irmão, irmã e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente no Caminho do Pomar Miradouro, nº28, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 16:00 horas saindo da Capela do Cemitério Municipal de Santo António para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 15:30 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, e participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, na sexta-feira (dia 21-11-2025) pelas 19h00 na Igreja Paroquial de Santo António, freguesia de Santo António.

A família agradece muito reconhecidamente à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça e do Hospital Dr. João de Almada, pela forma dedicada, atenciosa e carinhosa como trataram o seu familiar durante o seu internamento.

Funchal, 20 de novembro de 2025