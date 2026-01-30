Carla Alexandra Perestrelo Franco

Com carinho e saudade de seu esposo, João Herculano de Nóbrega Gomes, seu filho, filha, mãe, irmãos, cunhados, sogros, sobrinhos, primos amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada de Santa Clara nº 277, Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Sexta-feira, 30/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09:15 horas, para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Angústias, São Martinho, sendo procedido a missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharem o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada na próxima Quarta-feira, 4 de Fevereiro, às 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos.

Carla, que bom os nossos caminhos se terem cruzado. Pelo exemplo de ser humano que partilha os valores mais nobres. Pelo sorriso fácil e a prontidão na ajuda ao outro. Pelo profissionalismo exímio e sem igual. Pela amizade. O nosso enorme agradecimento por nos ter enriquecido sem saber. As suas eternas, “SRAs DRAs”, Andreia, Iolanda e Isa️.

Câmara de Lobos, 30 de janeiro de 2026