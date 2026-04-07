Cândida Lourença de Freitas

Seus filhos, netos, noras, genros, cunhados, sobrinhos, afilhados, vizinhos, amigos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da nossa querida mãe, moradora que foi ao Sitio da Terceira Lombada, Ponta Delgada, e que o seu funeral se realiza amanhã, Quarta-feira, 08/04/2026, saindo da igreja de Nossa Senhora do Rosário, São Martinho, pelas 12:30 horas para a igreja paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

O corpo encontra-se em câmara ardente a partir das 15:00 horas de hoje, na igreja de Nossa Senhora do Rosário, São Martinho.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia, Domingo, 12/04/2026, pelas 10:00 horas, na igreja paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais da Unidade de Cuidados Continuados do Atalaia Livingcare, Caniço, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a nossa mãe.

Ponta Delgada, 7 de abril de 2026