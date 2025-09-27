Cândida de Jesus Fernandes

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Maria Aurora Carvalho Homem, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 27/09/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 09:30 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:30 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia na terça-feira, 30/09/2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 27 de setembro de 2025