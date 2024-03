Blandina de Freitas Pereira

Seus filhos, nora, genro, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, seus vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente, natural da Estrada da Ribeira Garcia, Garachico, Paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Câmara de Lobos. Mais se informa que seu funeral se realiza nesta Quinta-Feira, 14/03/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:45, para a capela do cemitério municipal de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente, pelas 15:00, seguindo em cortejo fúnebre para jazigo no cemitério municipal da freguesia.

Mais se informa que a missa de 7º dia será no próximo Domingo,17/03/2024, às 09:00 na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Bom Sucesso, Estreito Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem neste momento de perda e dor deste nosso familiar.

Desde já o nosso muito obrigado.

Saíra um autocarro do Largo da Cruz da Caldeira às 13:45, vai à Furneira, descendo o Caminho do Pedregal em direção ao cemitério de Câmara de Lobos onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15:00, regressando depois do funeral ao local de partida

Ribeira Garcia, Câmara de Lobos, 14 de março de 2024